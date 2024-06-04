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Более 22 тысяч выпускников Подмосковья написали ЕГЭ по физике и обществознанию

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В Московской области во вторник, 4 июня, более 22,3 тыс. выпускников сдали единый госэкзамен по обществознанию и физике.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Работу по физике написали более 5,4 тыс. выпускников, по обществознанию — более 16,8 тыс., сказано в сообщении.

Для сдачи ЕГЭ по этим дисциплинам было открыто 230 специальных пунктов на базе учебных заведений.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

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