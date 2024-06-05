В Адыгее задержали мужчину, до смерти избившего трёхлетнюю дочь
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на ведомство.
Как отметили в управлении, установлено, что 30 мая в одном из домов Адыгейска мужчина избил свою трёхлетнюю дочь, которая от полученных травм скончалась.
Задержанный обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области перед судом предстанет жительница Прокопьевска, чья шестилетняя дочь утонула в водоёме весной.