Жительница Кузбасса ответит в суде за смерть утонувшей дочери
Обвинение предъявлено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СУ СК России.
Трагедия произошла 30 марта в частном секторе города. Девочка на прогулке с десятилетним братом соскользнула в ручей. Когда прохожие вытащили её из воды, она не подавала признаков жизни. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти стала асфиксия при утоплении, уточнили в СК.
Следователи посчитали, что причиной произошедшего стало то, что дети находились на улице одни.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее следствие организовало проверку по факту гибели 14-летней школьницы, утонувшей в пруду в Пензенской области во время плавания на надувном матрасе.