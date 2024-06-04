Жительница Кузбасса ответит в суде за смерть утонувшей дочери

В Кемеровской области перед судом предстанет жительница Прокопьевска, чья шестилетняя дочь утонула в водоёме весной.

Обвинение предъявлено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СУ СК России.

Трагедия произошла 30 марта в частном секторе города. Девочка на прогулке с десятилетним братом соскользнула в ручей. Когда прохожие вытащили её из воды, она не подавала признаков жизни. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти стала асфиксия при утоплении, уточнили в СК.

Следователи посчитали, что причиной произошедшего стало то, что дети находились на улице одни.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее следствие организовало проверку по факту гибели 14-летней школьницы, утонувшей в пруду в Пензенской области во время плавания на надувном матрасе.