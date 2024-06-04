Кардиолог Матееску рассказала о возможных причинах лени

Врач-кардиолог Ксения Матееску рассказала, о каких проблемах со здоровьем может говорить лень.

«Прежде всего, нужно исключить дефицитное состояние — это анемия, снижение уровня гемоглобина», — цитирует эксперта sovainfo.ru.

По её словам, к другим дефицитным состояниям относится и гипотиреоз, снижение выработки щитовидной железой гормонов.

Ещё одной причиной слабости может быть нехватка витаминов. Кроме того, лень можно спутать с депрессией.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.