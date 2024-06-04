Фестивали ко Дню молодёжи состоятся более чем в 35 регионах России
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт ведомства.
«Главный молодёжный день пройдёт под девизом «Объединяем Россию». Темами праздника станут: Год семьи, а также объединение как ключевой смысл», — говорится в сообщении.
Для посетителей подготовлены мастер-классы от блогеров, открытые микрофоны, ярмарки вакансий, спортивные состязания и волонтёрские проекты.
Основные мероприятия состоятся в Москве и Владивостоке.
Для участия необходима предварительная регистрация на портале деньмолодёжи2024.рф.
Ранее сообщалось, что акция «Молодёжь. Спорт. Возможности» состоится в Москве 12 июня, в День России.