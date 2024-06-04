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Фестивали ко Дню молодёжи состоятся более чем в 35 регионах России

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В Федеральном агентстве по делам молодёжи (Росмолодёжь) заявили, что 29 июня более чем в 35 регионах России пройдут фестивали ко Дню молодёжи.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт ведомства.

«Главный молодёжный день пройдёт под девизом «Объединяем Россию». Темами праздника станут: Год семьи, а также объединение как ключевой смысл», — говорится в сообщении.

Для посетителей подготовлены мастер-классы от блогеров, открытые микрофоны, ярмарки вакансий, спортивные состязания и волонтёрские проекты.

Основные мероприятия состоятся в Москве и Владивостоке.

Для участия необходима предварительная регистрация на портале деньмолодёжи2024.рф.

Ранее сообщалось, что акция «Молодёжь. Спорт. Возможности» состоится в Москве 12 июня, в День России.

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