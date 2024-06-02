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Акция «Молодёжь. Спорт. Возможности» пройдёт в Москве 12 июня

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Акция «Молодёжь. Спорт. Возможности» состоится в Москве 12 июня, в День России.
Акция «Молодёжь. Спорт. Возможности» пройдёт в Москве 12 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«В этот важный день более трёх тысяч молодых людей объединятся на спортивно-музыкальном молодёжном событии. Все вместе они примут участие во флешмобе и исполнят гимн Российской Федерации, ещё раз показав свою любовь к стране», — заявила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики.

Программа также включает флешмоб под композицию «Моя Москва».

Кроме того, состоится финальный матч сезона Московской студенческой хоккейной лиги, ледовое шоу, концерт молодых артистов и диджей-сеты.

Ранее сообщалось о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя», посетителями которого стали более 3 млн человек.

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