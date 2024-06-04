В Подмосковье на 17% выросло число поездок по картам учащихся за год

В Министерстве транспорта Московской области рассказали о росте на 17% числа поездок по картам учащихся за год.

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметили в ведомстве, с сентября 2023 года по картам учащихся в автобусах «Мострансавто» совершили более 23 млн поездок.

Среди самых востребованных маршрутов у школьников и студентов стали №22 «Станция Пушкино — Ивантеевка (м/р «Детская»)», №344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»)» и №368 «Станция МЦД Долгопрудная — Москва».

Ранее сообщалось, что в Московской области закупили почти 600 новых пассажирских автобусов с начала этого года, 136 из них уже вышли на городские маршруты.