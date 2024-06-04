RT в Telegram
Подпишись

Подмосковье закупило почти 600 новых автобусов с начала года

Короткая ссылка
В Московской области закупили почти 600 новых пассажирских автобусов с начала этого года, из них 136 уже вышли на городские маршруты.

Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов, передаёт АБН24.

В конце лета регион планирует закупить ещё 454 автобуса, которые выйдут на линии с 1 сентября.

Кроме того, регион производит закупки 112 видов инструментов для ремонта городских автобусов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в мае в столице скорректировали работу маршрутов автобусов и электробусов в восьми округах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить