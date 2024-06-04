Подмосковье закупило почти 600 новых автобусов с начала года
Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов, передаёт АБН24.
В конце лета регион планирует закупить ещё 454 автобуса, которые выйдут на линии с 1 сентября.
Кроме того, регион производит закупки 112 видов инструментов для ремонта городских автобусов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в мае в столице скорректировали работу маршрутов автобусов и электробусов в восьми округах.