Подмосковье закупило почти 600 новых автобусов с начала года

В Московской области закупили почти 600 новых пассажирских автобусов с начала этого года, из них 136 уже вышли на городские маршруты.

Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов, передаёт АБН24. В конце лета регион планирует закупить ещё 454 автобуса, которые выйдут на линии с 1 сентября. Кроме того, регион производит закупки 112 видов инструментов для ремонта городских автобусов. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в мае в столице скорректировали работу маршрутов автобусов и электробусов в восьми округах.