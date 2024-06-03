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Ликсутов рассказал об изменениях на маршрутах автобусов в восьми округах Москвы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в мае в столице скорректировали работу маршрутов автобусов и электробусов в восьми округах.

«Теперь жители могут быстрее и удобнее добираться до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса», — приводятся слова вице-мэра на сайте mos.ru.

Так, в районе Солнцево изменили схемы движения автобусов маршрутов №575, 862, 734 и 330.

Кроме того, электробусы заменили автобусы на маршрутах №204 и 114 на севере Москвы, а автобус №265 изменил маршрут следования и теперь курсирует по Колодезной улице и Оленьему Валу.

Всего на 21 московском маршруте изменились трассы следования и появились новые остановки, отметил Ликсутов.

Ранее Максим Ликсутов анонсировал изменения в работе некоторых маршрутов общественного транспорта — автобусов и электробусов — в шести округах Москвы.

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