В шести округах Москвы изменятся транспортные маршруты

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в период с 30 мая по 1 июня в шести округах столицы изменится работа некоторых маршрутов общественного транспорта — автобусов и электробусов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

«Мы анализируем востребованность и работу маршрутов, чтобы обеспечить москвичей удобным наземным транспортом», — приводятся в материале слова Ликсутова.

Изменения затронут маршруты №680, 817, 851, 11, 73, 127, 135, 610 и 612.

Ранее сообщалось, что в Москве обновят трамвайные пути между улицами Образцова и Октябрьской — это первый этап проекта по восстановлению трамвайных путей на Трифоновской улице.