В шести округах Москвы изменятся транспортные маршруты
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.
«Мы анализируем востребованность и работу маршрутов, чтобы обеспечить москвичей удобным наземным транспортом», — приводятся в материале слова Ликсутова.
Изменения затронут маршруты №680, 817, 851, 11, 73, 127, 135, 610 и 612.
Ранее сообщалось, что в Москве обновят трамвайные пути между улицами Образцова и Октябрьской — это первый этап проекта по восстановлению трамвайных путей на Трифоновской улице.