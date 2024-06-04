Юрист Русяев рассказал, когда суд может признать недействительным договор залога
В ряде случаев требуется, чтобы договор, который обычно заключается в простой письменной форме, также был удостоверен нотариусом — к примеру, при залоге доли в уставном капитале ООО или недвижимого имущества, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Несоблюдение установленной формы договора залога делает его ничтожным. Особенно это опасно в случае банкротства одной из сторон, предупредил Русяев.
«В большинстве случаев регистрация договора залога либо обязательна по закону, либо крайне желательна для защиты прав сторон. Своевременное оформление всех документов позволит избежать проблем с признанием договора залога недействительным и защитит права сторон в сложных правовых ситуациях», — заключил юрист.
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