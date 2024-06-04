В Москве растёт спрос на офисную недвижимость, рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Об этом сообщает НСН.

Из-за повышенного спроса арендодатели увеличивают стоимость аренды — арендные ставки на офисы высшей категории выросли за год на 0,9%, на недвижимость класса В — на 12%.

По словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, за I квартал 2024 года в Москве построили четыре офисных здания площадью 65,1 тыс. кв. м, однако это не приведёт к росту свободных помещений, так как офисы покупаются ещё на этапе строительства.

Ранее сообщалось, что в Москве построят два технопарка по программе КРТ.