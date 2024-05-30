Владимир Ефимов: два технопарка построят в Ясеневе по программе комплексного развития территорий

На участке бывшей промзоны «Тёплый Стан» на юго-западе Москвы будет создан современный производственно-деловой квартал с технопарками. Город утвердил план развития территории площадью 16,78 га. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, Москва продолжает развивать инновационную инфраструктуру: в городе появляются технопарки, которые становятся точками притяжения для бизнеса и науки. Они также способствуют созданию новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, подчеркнул заместитель мэра.

«В рамках комплексного развития территории бывшей промзоны в Ясеневе планируется построить два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тыс. кв. м», — сказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, со своей стороны, подчеркнул, что проект реализует инвестор, определённый по результатам торгов.

«Это девелопер из Архангельска, договор с которым подписан на десять лет. В результате в Ясеневе появится свыше 2,8 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются почти в 17 млрд рублей», — сказал он.

Гаман добавил, что в соответствии с утверждённым проектом планировки на участке создадут современный производственно-деловой квартал. В частности, здесь построят пять многофункциональных комплексов общей площадью 112,2 тыс. кв. м, в которых появятся офисы, спортивные объекты, предприятия общественного питания и магазины.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жильё и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Проработка проектов ведётся по поручению мэра столицы Сергея Собянина.