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Врач Куприна рассказала о признаках переохлаждения во время купания

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Врач-терапевт Светлана Куприна рассказала о признаках переохлаждения во время купания.

«Признаки переохлаждения — бледность кожи, синюшность губ, дрожь в теле, «гусиная кожа», снижение двигательной активности», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, при появлении таких симптомов необходимо выйти из воды и согреться, например переодеться в сухую одежду и растереть тело полотенцем.

«При быстром погружении в холодную воду происходит резкое сужение кровеносных сосудов в коже и мышцах. Это увеличивает нагрузку на сердце — артериальное давление, повышается и увеличивается частота сердечных сокращений», — пояснила Куприна.

Как отметила врач, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может вызвать гипертонический криз, нарушения сердечного ритма. При переохлаждении также могут появиться судороги.

Ранее невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рассказала, как поддерживать здоровье в жару.

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