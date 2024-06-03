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Врач Санторо посоветовала не откладывать визит к офтальмологу на фоне снижения зрения

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Врач-офтальмохирург высшей квалификационной категории к. м. н. Элина Санторо выразила мнение, что не стоит откладывать визит к врачу на фоне снижения зрения.

«Потому что тогда, когда есть безболезненное снижение зрения, оно может происходить, такое снижение зрения, быстро, в течение нескольких часов, даже минут. Это говорит о серьёзном поражении сетчатки, зрительного нерва. Снижение зрения в данном случае без своевременного лечения может привести к тому, что зрение останется сниженным на всю жизнь у этого пациента», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, бывают ситуации, когда пациент не замечает снижения зрения, например когда это происходит с одним глазом.

«И в каких-то особых ситуациях, когда пациент случайно прикрыл в быту один глаз, он сразу понимает, что другим глазом он видит плохо или не видит совсем», — пояснила Санторо.

Как добавила эксперт, это тоже повод для визита к офтальмологу.

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