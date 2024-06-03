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В санаториях Подмосковья отдохнули 10 тысяч льготников с начала года

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В санаториях Московской области с начала года отдохнули около 10 тыс. льготников, заявила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Об этом сообщает 360.ru.

«Льготники отдохнули в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России по бесплатным путёвкам. Мы получаем всё больше положительных отзывов, особенно после того, как получение путёвки сделали ещё более удобным», — сказала Болатаева.

Федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими могут оформить бесплатную путёвку на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит свыше 1,1 млрд рублей на путёвки в детские лагеря и санатории для детей из Оренбургской и Белгородской областей.

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