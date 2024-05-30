На путёвки детям из Оренбугской и Белгородской областей выделят 1,1 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Мы выделим свыше 1,1 млрд рублей на путёвки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края», — сообщил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать летний отдых для детей из зон затопления.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области заявила, что число подтопленных дачных домов в регионе снизилось до 930.
Также стало известно, что более 4 тыс. пострадавших от паводка в Якутии обратились за выплатами.