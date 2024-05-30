На путёвки детям из Оренбугской и Белгородской областей выделят 1,1 млрд рублей

Кабмин выделит свыше 1,1 млрд рублей на путёвки в детские лагеря Крыма и Краснодарского края для детей из Оренбургской и Белгородской областей.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы выделим свыше 1,1 млрд рублей на путёвки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать летний отдых для детей из зон затопления.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области заявила, что число подтопленных дачных домов в регионе снизилось до 930.

Также стало известно, что более 4 тыс. пострадавших от паводка в Якутии обратились за выплатами.