МЧС: число подтопленных дачных домов в Курганской области снизилось до 930

Пресс-служба ГУМЧС России по Курганской области заявила, что число подтопленных дачных домов в регионе снизилось до 930.

«По состоянию на 25 мая, остаются подтопленными в трёх муниципальных образованиях в одном населённом пункте 104 жилых дома и 930 дачных домов, четыре низководных моста и восемь участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями региона.

Кроме того, Путин поручил организовать летний отдых для детей из зон затопления.