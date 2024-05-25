МЧС: число подтопленных дачных домов в Курганской области снизилось до 930
- РИА Новости
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«По состоянию на 25 мая, остаются подтопленными в трёх муниципальных образованиях в одном населённом пункте 104 жилых дома и 930 дачных домов, четыре низководных моста и восемь участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями региона.
Кроме того, Путин поручил организовать летний отдых для детей из зон затопления.