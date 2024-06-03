Флеболог Сидоров рассказал о возможных последствиях варикоза
Тромбоз и тромбофлебит являются самыми серьёзными осложнениями варикоза, заявил эксперт в беседе с Петербург2.
По словам специалиста, застой венозной крови требует дальнейшего долгого лечения для исключения тромбоэмболии.
«К флебологу человек может обратиться с любым дискомфортом в ногах. Это могут быть ощущения отёка, боли и так далее. Флеболог поможет разобраться, если необходимо, то перенаправит к смежным специалистам», — сказал Сидоров.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.