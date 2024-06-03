Флеболог Сидоров рассказал о возможных последствиях варикоза

Хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров рассказал о возможных последствиях варикоза.

Тромбоз и тромбофлебит являются самыми серьёзными осложнениями варикоза, заявил эксперт в беседе с Петербург2.

По словам специалиста, застой венозной крови требует дальнейшего долгого лечения для исключения тромбоэмболии.

«К флебологу человек может обратиться с любым дискомфортом в ногах. Это могут быть ощущения отёка, боли и так далее. Флеболог поможет разобраться, если необходимо, то перенаправит к смежным специалистам», — сказал Сидоров.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.