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Языковой коуч Гуревич назвала препятствие на пути изучения иностранных языков

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Языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич рассказала, в чём, с её точки зрения, заключается основная трудность в изучении иностранного языка во взрослом возрасте.

Главная проблема — в отсутствии концентрации, а также пространства для новых знаний в силу заполненности мозга различного рода информацией, зачастую бесполезной, поделилась она в беседе с РИАМО.

Огромное количество новостей, время в социальных сетях и клиповое мышление приводит к тому, что мозг перестаёт воспринимать новые знания, констатировала Гуревич.

Кроме того, некоторым сложно организовать свою жизнь и мышление так, чтобы получать удовольствие не от результата, а от самого процесса изучения, заключила коуч.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

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