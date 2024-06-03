Языковой коуч Гуревич назвала препятствие на пути изучения иностранных языков
Главная проблема — в отсутствии концентрации, а также пространства для новых знаний в силу заполненности мозга различного рода информацией, зачастую бесполезной, поделилась она в беседе с РИАМО.
Огромное количество новостей, время в социальных сетях и клиповое мышление приводит к тому, что мозг перестаёт воспринимать новые знания, констатировала Гуревич.
Кроме того, некоторым сложно организовать свою жизнь и мышление так, чтобы получать удовольствие не от результата, а от самого процесса изучения, заключила коуч.
Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.