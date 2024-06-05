СК: в мае на воинский учёт поставлено 90 нарушителей Гражданского кодекса
За май военные следователи СК России по РВСН проверили 350 россиян на уклонение от армии. Об этом сообщает ведомство.
В ходе проверки 90 граждан были поставлены на воинский учёт, трое были призваны на службу, четверо подписали контракт с Минобороны.
Ранее RT сообщал, что СК провёл проверку в Подмосковье среди новых граждан России в поисках уклонистов.
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