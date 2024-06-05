СК: в мае на воинский учёт поставлено 90 нарушителей Гражданского кодекса

За май военные следователи СК России по РВСН проверили 350 россиян на уклонение от армии. Об этом сообщает ведомство.

В ходе проверки 90 граждан были поставлены на воинский учёт, трое были призваны на службу, четверо подписали контракт с Минобороны.

Ранее RT сообщал, что СК провёл проверку в Подмосковье среди новых граждан России в поисках уклонистов.





