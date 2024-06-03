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Методолог Сопченко рассказала о способах поддержать планирующего работать школьника

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Главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко дала рекомендации, как поддержать школьника, который собирается пойти на работу.

Для подростка очень важна поддержка и понимание со стороны родителей, чтобы чувствовать себя увереннее на первом месте работы, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

По словам специалиста, вместе с ребёнком следует выбрать подходящее место работы с точки зрения расписания и расположения, определить баланс между работой и учёбой, обсудить обязанности на работе, чтобы оценить свои возможности.

«Правильный подход к трудоустройству подростков с учётом законодательства и безопасности поможет им приобрести полезный опыт и уверенность в своих силах для дальнейшего профессионального роста», — заключила эксперт.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН заявила, что знание китайского и испанского языков являются конкурентным преимуществом на рынке труда.

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