Мечты юных посетителей выставки «Россия» отправят в космос в специальной капсуле

Мечты юных посетителей выставки «Россия» в специальной капсуле отправят на МКС. Акция «Капсула мечт» проводится дирекцией выставки совместно с «Роскосмосом» и «Движением Первых».

Замгендиректора выставки Анастасия Звягина сообщила, что сбор мечт продлится до 8 июля в павильоне №1 «Первые в России — стране возможностей».

«С самого начала выставки, с 4 ноября, мы собираем детские мечты — их уже более 5 тыс. Мечтайте, помните, что даже самый маленький шаг может перевернуть жизнь. Мы будем собирать ваши желания до 8 июля, и потом они отправятся в космос, чтобы быть ближе к звездам и свету», — сказала она.

Чтобы загадать мечту, нужно прийти в павильон №1, получить браслет, написать или озвучить своё желание, которое будет визуализировано искусственным интеллектом, а затем учтено в специальной системе.

«Мечты обязательно сбываются! А здесь, в такой компании и в такой команде есть шанс, что они сбудутся максимально быстро. Все ваши мечты из павильона №1 мы совместно отправим в космос и сделаем так, чтобы они сбылись. Но на этом наши мечты не заканчиваются. Нужно делать это постоянно — загадывать следующие желания и идти вперёд, быть первыми», — отметил зампредседателя правления «Движения Первых» Марат Закиров.

Директор административного департамента «Роскосмоса» Дмитрий Шишкин отметил, что все собранные желания отправят на орбиту.

«Наш экипаж на Международной космической станции проведёт с ними работу. И, конечно, эти мечты сбудутся! Мечты открывают для нас новые возможности, поэтому я желаю каждому из вас как можно больше мечтать. «Роскосмос» — это сплав мечты и технологий, поэтому всё, о чем вы мечтаете, будет сбываться», — добавил Шишкин.

2 июня шествие мечтателей состоялось на выставке «Россия» в рамках празднования Международного дня защиты детей.