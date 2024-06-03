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В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня

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Специалисты изучили рынок вакансий в России и назвали самые высокооплачиваемые позиции первого летнего месяца. Возглавила рейтинг вакансия водителя-курьера на личном грузовом автомобиле в Ханты-Мансийске — ему готовы предложить зарплату от 306 до 510 тыс. рублей.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

В Санкт-Петербурге ищут разработчика архитектурных приложений Solution Architect и системного аналитика ETL/DWH, размеры заявленных окладов для обеих позиций 300—460 тыс. рублей. А в Москве брокеру по продаже новостроек предлагают зарплату от 300 тыс. рублей в месяц.

Также в список высокооплачиваемых вакансий вошли парикмахер в Москве (заработная плата от 300 тыс. рублей), руководитель проекта в Чите (от 300 тыс. рублей), заместитель технического директора в Новосибирской области (от 250 тыс. рублей), анестезиолог-реаниматолог в Великом Новгороде (от 200 тыс. рублей).

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.

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