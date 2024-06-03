В ГД внесут законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя детьми
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что законопроект предусматривает установление сокращённой продолжительности рабочего времени для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.
1 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.