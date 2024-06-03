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В ГД внесут законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя детьми

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Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Государственную Думу законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращённой рабочей недели.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что законопроект предусматривает установление сокращённой продолжительности рабочего времени для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

1 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о «налоговом кешбэке» для семей с детьми в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

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