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Три человека погибли в ДТП в Дагестане во время свадьбы

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Три человека погибли и один пострадал в результате аварии в Дагестане во время празднования свадьбы.
Три человека погибли в ДТП в Дагестане во время свадьбы
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе МВД региона.

По имеющейся информации, 2 июня примерно в 14:30 мск в Бабаюртовском районе 21-летний водитель автомобиля Lada Granta, который двигался в составе свадебного кортежа, выехал на встречную полосу, и в машину врезалась грузовая «газель».

«На месте скончались три человека — водитель Lada Granta и его два пассажира — 21 и 22-летние местные жители», — отметили в ведомстве.

При этом травмы получил ещё один пассажир данного автомобиля, он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве.

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