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В Челябинской области на трассе столкнулись три большегруза

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Три грузовика столкнулись на 1742-м км трассы Москва — Челябинск на территории Челябинской области.
В Челябинской области на трассе столкнулись три большегруза
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram регионального отделения Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, водитель, управляя автомобилем JAC, двигаясь на спуск по направлению Челябинска, выехал на полосу встречного движения.

«Где совершил столкновение со встречным автомобилем Sinotruk с полуприцепом... а также с попутно движущимся автомобилем КамАЗ с полуприцепом», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате аварии пострадал водитель автомобиля JAC.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го км МКАД в Москве.

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