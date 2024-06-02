В Челябинской области на трассе столкнулись три большегруза
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram регионального отделения Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, водитель, управляя автомобилем JAC, двигаясь на спуск по направлению Челябинска, выехал на полосу встречного движения.
«Где совершил столкновение со встречным автомобилем Sinotruk с полуприцепом... а также с попутно движущимся автомобилем КамАЗ с полуприцепом», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в результате аварии пострадал водитель автомобиля JAC.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го км МКАД в Москве.