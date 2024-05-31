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Дептранс Москвы заявил о завершении работ на участке Сокольнической линии метро

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Департамент транспорта Москвы заявил, что работы на участке Сокольнической линии метро, где произошло ЧП, завершены.

«Работы на участке завершены, начинаем вводить движение в график... В ближайшее время движение на всей Сокольнической линии будет введено в график», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что движение уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что на Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».

Позднее советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова прокомментировала ЧП на участке Сокольнической линии метро.

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