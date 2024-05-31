Власти Москвы прокомментировали ЧП на участке Сокольнической линии метро
- РИА Новости
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«На станции «Спортивная» произошла небольшая техническая неисправность. Нашим пассажирам ничего не угрожает», — отметила она.
Вместе с этим Департамент транспорта Москвы сообщил о стабильной ситуации в районе станции метро «Спортивная».
«Дорожное движение в районе станции метро «Спортивная» рабочее. Затруднений на соседних улицах нет. Ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой», — отмечается в Telegram ведомства.
Ранее сообщалось, что на Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».