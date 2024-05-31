Власти Москвы прокомментировали ЧП на участке Сокольнической линии метро

Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова прокомментировала ЧП на участке Сокольнической линии метро.

«На станции «Спортивная» произошла небольшая техническая неисправность. Нашим пассажирам ничего не угрожает», — отметила она.

Вместе с этим Департамент транспорта Москвы сообщил о стабильной ситуации в районе станции метро «Спортивная».

«Дорожное движение в районе станции метро «Спортивная» рабочее. Затруднений на соседних улицах нет. Ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой», — отмечается в Telegram ведомства.

Ранее сообщалось, что на Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».