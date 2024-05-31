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Власти Москвы прокомментировали ЧП на участке Сокольнической линии метро

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Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова прокомментировала ЧП на участке Сокольнической линии метро.
Власти Москвы прокомментировали ЧП на участке Сокольнической линии метро
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«На станции «Спортивная» произошла небольшая техническая неисправность. Нашим пассажирам ничего не угрожает», — отметила она.

Вместе с этим Департамент транспорта Москвы сообщил о стабильной ситуации в районе станции метро «Спортивная».

«Дорожное движение в районе станции метро «Спортивная» рабочее. Затруднений на соседних улицах нет. Ситуационный центр ЦОДД следит за обстановкой», — отмечается в Telegram ведомства.

Ранее сообщалось, что на Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».

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