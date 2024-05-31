Нарколог Холдин рассказал о влиянии курения на голосовые связки

Внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, как курение влияет на голосовые связки.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Под влиянием огромного количества ядов, которые содержатся в табачном дыме, голос становится хриплым и сиплым. Голосовые связки теряют эластичность, изменяется тембр голоса. Когда человек курит, в гортани возникает хроническое воспаление, что приводит к сухому кашлю, сильной осиплости и искажению голоса, его огрубению», — заявил Холдин.

По его словам, к негативным последствиям приводит не только обычное курение, но и потребление электронных носителей никотина.

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