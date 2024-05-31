Путин: работа по воссоединению детей с родителями должна быть вне политики

Работа по воссоединению детей с родителями должна находиться вне политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

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«Эта работа у вас должна быть вне политики, а должна быть исключительно гуманитарного характера», — заявил Путин. Ранее Путин заявил, что дети с Украины оказались на территории России, потому что их спасали из зоны боевых действий.