В Москве организуют познавательные маршруты для детей и родителей

По случаю Дня защиты детей, 1 июня, в Москве организуют летние познавательные маршруты для родителей с детьми.

Маршруты представлены на сайте «Играй в Москву!», пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С их помощью можно лучше узнать историю столицы и ознакомиться с её достопримечательностями.

Летние маршруты включают в себя посещение парка «Зарядье», спортивного комплекса «Лужники», делового центра «Москва-Сити», ВДНХ и других популярных мест.

Ранее сообщалось, что серия опросов «Вот это Москва!» проекта «Активный гражданин» и сервиса Russpass, посвящённых достопримечательностям столицы, собрала уже свыше 700 тыс. предложений москвичей.