RT в Telegram
Подпишись

Участники опросов «Вот это Москва!» оставили более 700 тысяч предложений

Короткая ссылка
Серия опросов «Вот это Москва!» проекта «Активный гражданин» и сервиса Russpass, посвящённых достопримечательностям столицы, собрала уже свыше 700 тыс. предложений москвичей.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Заместитель мэра Наталья Сергунина напомнила, что с 16 мая горожане предлагают места, которые, по их мнению, следует включить в прогулочные маршруты для разных категорий туристов.

Так, по её словам, путешественникам с детьми рекомендуют посетить ВДНХ, Московский планетарий и цирк на Цветном бульваре. А любителям спорта советуют испытать олимпийскую велотрассу в Крылатском, прокатиться на канатной дороге и посетить стадион «Москвич» в Текстильщиках.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в исследованиях президентской платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие порядка 560 тыс. человек за шесть лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить