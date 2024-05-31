Ruptly поговорило с девочкой Дашей с Камчатки, которая играла с Путиным
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Мне понравилось играть с президентом», — сказала девочка.
В семье девять детей. Их мама Анастасия рассказала, что волновалась перед встречей с президентом по телемосту, но беседа оставила у неё только положительные эмоции.
«Он [президент] так легко коммуницировал с детьми, общался, нашёл вот контакт с нашей Дашей, приятно было... Как он слушал простые истории жизненные, как искренне всё это происходило», — сказала собеседница.
На встрече, которая проходила по видеосвязи, президент заметил, как маленькая девочка сделала вид, что смотрит на президента в бинокль.
Президент пообщался с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», из девяти регионов, в том числе из ДНР.