В Улан-Удэ нашли старинный колокол во время строительства школы
Об этом сообщает ОТР.
Колокол сохранился в хорошем состоянии, на нём видны узоры и надписи на церковно-славянском языке.
«По данным комитета по охране, в данной местности никакой церкви не было. Скорее всего, в советское время, когда церкви были переоборудованы, жители, которые жили на улице Кузнечной, они колокол спасали», — сказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.
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