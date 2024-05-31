В Улан-Удэ нашли старинный колокол во время строительства школы

В Улан-Удэ во время строительства школы обнаружили старинный колокол.

Об этом сообщает ОТР.

Колокол сохранился в хорошем состоянии, на нём видны узоры и надписи на церковно-славянском языке.

«По данным комитета по охране, в данной местности никакой церкви не было. Скорее всего, в советское время, когда церкви были переоборудованы, жители, которые жили на улице Кузнечной, они колокол спасали», — сказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Ранее поисковики обнаружили в Ленобласти обломки штурмовика времён войны.