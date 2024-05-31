Акция «Ранняя помощь» началась в Самарской области
Об этом сообщает volga.news.
Акция включает в себя комплекс услуг, направленных на содействие физическому и психическому развитию детей.
Как рассказала директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа Ольга Ишина, специалисты проводят диагностику и выявляют либо проблемы в развитии ребёнка, либо отсутствие их, дают рекомендации родителям, при необходимости направляют в узкопрофильные учреждения медицинского или педагогического профиля.
Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала о защите детей от солнечного удара.