Педиатр Одинаева рассказала о защите детей от солнечного удара
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
По словам специалиста, следует ограничить пребывание ребёнка на улице в жаркую погоду, а также избегать физических нагрузок под прямыми солнечными лучами.
Также врач рекомендовала убрать из рациона жирную и тяжёлую пищу, мучные изделия и сладкое.
В случае плохого самочувствия ребёнка в жару необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью, заключила педиатр.
Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.