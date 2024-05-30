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Педиатр Одинаева рассказала о защите детей от солнечного удара

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Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала о защите детей от солнечного удара.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

По словам специалиста, следует ограничить пребывание ребёнка на улице в жаркую погоду, а также избегать физических нагрузок под прямыми солнечными лучами.

Также врач рекомендовала убрать из рациона жирную и тяжёлую пищу, мучные изделия и сладкое.

В случае плохого самочувствия ребёнка в жару необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью, заключила педиатр.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.

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