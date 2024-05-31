На окончание учебного года россияне чаще всего дарят детям гаджеты и деньги
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос «Яндекс Маркета».
Исследование показало, что родители в 52% случаев выбирают гаджеты, в 40% ― деньги, в 39% ― самокаты и ролики.
Бабушки и дедушки покупают сладости или конструкторы (35% опрошенных), наборы для хобби и творчества (30%), а также книги.
Отцы чаще всего дарят детям игровые приставки, компьютерные и видеоигры, а матери — детскую косметику и украшения.
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