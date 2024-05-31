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На окончание учебного года россияне чаще всего дарят детям гаджеты и деньги

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Аналитики провели исследование и выяснили, какие подарки чаще всего выбирают члены семьи для детей по случаю окончания учебного года.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос «Яндекс Маркета».

Исследование показало, что родители в 52% случаев выбирают гаджеты, в 40% ― деньги, в 39% ― самокаты и ролики.

Бабушки и дедушки покупают сладости или конструкторы (35% опрошенных), наборы для хобби и творчества (30%), а также книги.

Отцы чаще всего дарят детям игровые приставки, компьютерные и видеоигры, а матери — детскую косметику и украшения.

Ранее финансовый консультант Инна Филатова рассказала, как научить детей распоряжаться карманными деньгами.

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