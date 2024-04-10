Специалист Филатова рассказала, зачем детям карманные деньги

Финансовый консультант Инна Филатова рассказала, как научить своих детей распоряжаться карманными деньгами.

«Нужно с самого начала объяснить ребёнку смысл таких «выплат» и договориться о том, какие именно расходы они будут покрывать», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила специалист, родители часто заменяют подарки выплатой определённой суммы, при этом не объясняя, как обращаться с такими деньгами. Это приводит к ситуации, когда дети просто бездумно тратят их.

«Независимо от возраста детей необходимо учить, как правильно расходовать деньги, а не просто делать замечания типа «это твои личные деньги, научись ими управлять» или «покупай что-то себе, но не забывай откладывать на будущее». Полезно помогать малышам разделять расходы на категории, устанавливать лимиты на ежедневные траты, формировать финансовые цели, учиться накапливать и объяснять, зачем все это нужно», — сказала консультант.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева дала советы родителям, как поступать, чтобы дети не ревновали друг к другу.