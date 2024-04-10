Психолог Васильева рассказала, как преодолеть детскую ревность

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева дала советы родителям, как поступать, чтобы дети не ревновали друг к другу.

«Не допускайте двойных стандартов, требования должны предъявляться ко всем детям, но с учётом возрастных особенностей», — отметила она в беседе с РИАМО.

Кроме того, следует выделять достоинства и особенности каждого ребёнка и подчеркивать их при других детях, а также чаще говорить им ласковые слова, обнимать и целовать каждого ребёнка в отдельности.

В случае детской ссоры Васильева порекомендовала не занимать чью-то позицию. Тогда дети вместо того, чтобы ябедничать, будут вынуждены договариваться друг с другом.

Ревность в некоторых случаях развивает соревновательный дух у детей, подчеркнула Васильева.

«Но важно научиться избегать серьёзных конфликтов и переключать детей на другие дела», — заключила психолог.

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