Психолог Васильева рассказала, как преодолеть детскую ревность
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«Не допускайте двойных стандартов, требования должны предъявляться ко всем детям, но с учётом возрастных особенностей», — отметила она в беседе с РИАМО.
Кроме того, следует выделять достоинства и особенности каждого ребёнка и подчеркивать их при других детях, а также чаще говорить им ласковые слова, обнимать и целовать каждого ребёнка в отдельности.
В случае детской ссоры Васильева порекомендовала не занимать чью-то позицию. Тогда дети вместо того, чтобы ябедничать, будут вынуждены договариваться друг с другом.
Ревность в некоторых случаях развивает соревновательный дух у детей, подчеркнула Васильева.
«Но важно научиться избегать серьёзных конфликтов и переключать детей на другие дела», — заключила психолог.
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