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Треть россиян признались, что считают себя трудоголиками

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Каждый третий россиянин (32%), принявший участие в новом исследовании, считает себя трудоголиком.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос «Сбер Еаптеки» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Больше всего тех, кто считает себя трудоголиками, среди бухгалтеров и финансовых работников (46%), HR-специалистов (40%) и юристов (39%).

Далее следуют логисты (34%), IT-специалисты (31%), а также работники сферы маркетинга, рекламы и PR (25%).

Реже всего к трудоголикам себя причисляют сотрудники из сферы науки и образовательного кластера — 14%.

Ранее исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.

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