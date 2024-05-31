Треть россиян признались, что считают себя трудоголиками
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос «Сбер Еаптеки» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Больше всего тех, кто считает себя трудоголиками, среди бухгалтеров и финансовых работников (46%), HR-специалистов (40%) и юристов (39%).
Далее следуют логисты (34%), IT-специалисты (31%), а также работники сферы маркетинга, рекламы и PR (25%).
Реже всего к трудоголикам себя причисляют сотрудники из сферы науки и образовательного кластера — 14%.
Ранее исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.