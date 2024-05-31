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Каждое пятое предприятие в России готово взять на работу сотрудника без опыта

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Каждое пятое предприятие в России готово взять на работу сотрудника без опыта, говорится в исследовании.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в исследовании HR-холдинга Ventra «Производственный персонал 2024».

По данным холдинга, 39% производств рассмотрят до 50% начинающих специалистов, 35% наймут четверть таких работников. При этом все 15% опрошенных компаний открыты для трудоустройства неопытных сотрудников.

Также компании готовы расширять возрастные ограничения (32%), принимать кандидатов без знания русского языка (18%) и закрывать глаза на судимость (12%).

Ранее сообщалось, что почти 90% молодых россиян хотели бы открыть свой бизнес.

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