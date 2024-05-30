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Почти 90% молодых россиян хотели бы открыть свой бизнес

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Порядка 88% молодых россиян, принявших участие в новом исследовании, признались, что хотели бы открыть собственное дело.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос платформы «Авито».

Из полученных данных следует, что 65% молодых людей хотят открыть свой бизнес, а 11% уже откладывают средства на эти цели и продумывают бизнес-план.

Ещё 3% находятся в процессе открытия или покупки бизнеса, а 5% — уже реализовали задуманное.

В том, что лучше работать в найме, убеждены лишь 12% респондентов.

По данным аналитиков, в среднем желающие иметь свой бизнес готовы потратить на открытие дела около 920 тыс. рублей.

Ранее исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.

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