В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ о заболеваемости корью в России и ЕС
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В ведомстве пояснили, что именно мигранты являются основными источниками инфекции, а в статистике Евросоюза не учитывают случаи заболеваний этой категории жителей, передаёт РИА Новости.
В Роспотребнадзоре также добавили, что в Европу приехали беженцы с Украины, где в последние годы плохо проводилась вакцинация от кори.
По данным ВОЗ, в 2023 году в Бельгии зафиксировали 77 случаев кори, в Германии — 81, а во Франции — 118. В том же году в Евросоюз приехали более 330 тыс. мигрантов, отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что в России проводят эпидемиологическое расследование каждого случая любого инфекционного заболевания.
Ранее в ведомстве сообщили, что заболеваемость корью в России постепенно снижается, ситуация стабилизировалась.