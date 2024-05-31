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В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ о заболеваемости корью в России и ЕС

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Роспотребнадзор назвал сомнительной информацию Всемирной организации здравоохранения о заболеваемости корью в Европе, потому что в статистику не включены данные мигрантов.
В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ о заболеваемости корью в России и ЕС
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

В ведомстве пояснили, что именно мигранты являются основными источниками инфекции, а в статистике Евросоюза не учитывают случаи заболеваний этой категории жителей, передаёт РИА Новости

В Роспотребнадзоре также добавили, что в Европу приехали беженцы с Украины, где в последние годы плохо проводилась вакцинация от кори. 

По данным ВОЗ, в 2023 году в Бельгии зафиксировали 77 случаев кори, в Германии — 81, а во Франции —  118. В том же году в Евросоюз приехали более 330 тыс. мигрантов, отметили в ведомстве. 

Там также подчеркнули, что в России проводят эпидемиологическое расследование каждого случая любого инфекционного заболевания. 

Ранее в ведомстве сообщили, что заболеваемость корью в России постепенно снижается, ситуация стабилизировалась. 

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