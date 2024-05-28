Роспотребнадзор: заболеваемость корью в России постепенно снижается

Заболеваемость корью в России постепенно снижается, ситуация стабилизировалась.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью. В последние месяцы наблюдается постепенное снижение», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что более 90% очагов кори не имеют дальнейшего распространения.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области сообщали, что ситуация по кори в регионе оценивается как неблагополучная.