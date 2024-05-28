Роспотребнадзор: заболеваемость корью в России постепенно снижается
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Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью. В последние месяцы наблюдается постепенное снижение», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что более 90% очагов кори не имеют дальнейшего распространения.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области сообщали, что ситуация по кори в регионе оценивается как неблагополучная.