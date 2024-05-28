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Роспотребнадзор: заболеваемость корью в России постепенно снижается

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Заболеваемость корью в России постепенно снижается, ситуация стабилизировалась.
Роспотребнадзор: заболеваемость корью в России постепенно снижается
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Принятые меры позволили стабилизировать эпидситуацию по заболеваемости корью. В последние месяцы наблюдается постепенное снижение», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что более 90% очагов кори не имеют дальнейшего распространения.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области сообщали, что ситуация по кори в регионе оценивается как неблагополучная.

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