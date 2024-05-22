Роспотребнадзор: ситуация по кори в Челябинской области неблагополучная

Ситуация по кори в Челябинской области оценивается как неблагополучная, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

«Ситуация по заболеваемости корью в Челябинской области оценивается как неблагополучная», — сообщает ведомство.

Уточняется, что за четыре месяца текущего года зарегистрировано 11,17 случая кори на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлого года в 3,2 раза.

В ведомстве отметили, что, как и в 2023 году, случаи регистрируются, в частности, среди не привитых ранее.

Ранее сообщалось, что Российский технологический университет до 24 мая переведён на дистанционный формат обучения из-за случая заболевания корью.