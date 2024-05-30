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В Свердловской области студент погиб на производственной практике

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Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о гибели студента на производственной практике.
В Свердловской области студент погиб на производственной практике
  • РИА Новости

«Организована проверка в связи с гибелью студента Режевского многопрофильного техникума, проходившего производственную практику в подрядной организации, занимающейся строительством коммуникаций водоснабжения, газоснабжения», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, днём 30 мая сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода на улице Загородная в городе Реж. Во время работы студент из техникума упал в траншею и его придавило камнем. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия.

Ранее в СК России по Санкт-Петербургу заявили об обнаружении тел двух подростков в квартире одного из домов по улице Софьи Ковалевской.

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