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В Петербурге обнаружили тела двух подростков

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В СК России по Санкт-Петербургу заявили об обнаружении тел двух подростков в квартире одного из домов по улице Софьи Ковалевской.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что погибшими были студентка первого курса и студент второго курса лицея.

«По предварительным данным, причиной смерти является отравление неустановленным веществом», — говорится в сообщении.

Ранее в жилом доме в Костроме было обнаружено тело шестилетней девочки.

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