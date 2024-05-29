В Петербурге обнаружили тела двух подростков

В СК России по Санкт-Петербургу заявили об обнаружении тел двух подростков в квартире одного из домов по улице Софьи Ковалевской.

Об этом говорится в Telegram ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — отмечается в заявлении. Уточняется, что погибшими были студентка первого курса и студент второго курса лицея. «По предварительным данным, причиной смерти является отравление неустановленным веществом», — говорится в сообщении. Ранее в жилом доме в Костроме было обнаружено тело шестилетней девочки.