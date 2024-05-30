В Грозном прошло организационное совещание Кавказского инвестиционного форума

В Грозном прошло совещание по вопросам организации Кавказского инвестиционного форума, который состоится 15—17 июля.

Отмечается, что заседание прошло под председательством заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова.

Участники совещания посетили резиденцию главы Чечни и «Павильон «Стройкар» (ЭКСПО), где пройдут мероприятия, и обсудили блок организационных вопросов: загрузка номерного фонда, культурная программа, логистика.

По словам Назарова, до форума осталось чуть больше месяца, поэтому в активной стадии — работа с делегатами, партнёрами, иностранными гостями. Международный статус КИФ позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов.

«Предстоит провести большую работу, чтобы на достойном уровне организовать столь масштабное мероприятие и показать всему миру успехи, возможности и перспективы развития субъектов Северного Кавказа и не только», — указал министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

В апреле на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума была опубликована архитектура деловой программы.