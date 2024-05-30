В Грозном прошло организационное совещание Кавказского инвестиционного форума
Отмечается, что заседание прошло под председательством заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова.
Участники совещания посетили резиденцию главы Чечни и «Павильон «Стройкар» (ЭКСПО), где пройдут мероприятия, и обсудили блок организационных вопросов: загрузка номерного фонда, культурная программа, логистика.
По словам Назарова, до форума осталось чуть больше месяца, поэтому в активной стадии — работа с делегатами, партнёрами, иностранными гостями. Международный статус КИФ позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов.
«Предстоит провести большую работу, чтобы на достойном уровне организовать столь масштабное мероприятие и показать всему миру успехи, возможности и перспективы развития субъектов Северного Кавказа и не только», — указал министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.
В апреле на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума была опубликована архитектура деловой программы.