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Опубликована архитектура деловой программы Кавказского инвестиционного форума

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На официальном сайте Кавказского инвестиционного форума опубликована архитектура деловой программы. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». Форум пройдёт в Грозном.
Опубликована архитектура деловой программы Кавказского инвестиционного форума
  • © Росконгресс

Деловая программа включает в себя более 60 мероприятий, внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестки и другим. Центральным событием форума станет пленарное заседание.

«Кавказский инвестиционный форум расширил тематику деловой программы по сравнению с прошлым годом, и в этот раз она охватит широкий спектр вопросов развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Повестка форума будет привлекательна для предпринимателей и инвесторов, среди которых всё больше тех, кто в полной мере осознаёт высочайший потенциал региона», — отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Как стало известно ранее, по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума стало известно, что мероприятие в 2024 году состоится в столице Чечни.

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